Forças Armadas abrem suas quadras O projeto ?Forças no Esporte?, que vai abrir quadras poliesportivas das Forças Armadas para uso de crianças e jovens entre 10 e 17 anos em situação de risco social, será lançado dentro de um mês. O programa-piloto começa em cinco cidades, uma em cada região do País. Os últimos detalhes do programa foram acertados nesta quarta-feira, entre os ministros Agnelo Queiroz (Esportes) e José Viegas (Defesa). Na primeira fase, o programa deverá atender cerca de 1.200 crianças e jovens. A expectativa é que, em quatro anos, este número chegará a 20 mil pessoas. As quadras serão cedidas todos os dias, em horários pré-determinados. Nos locais, várias atividades esportivas serão oferecidas. Todas coordenadas por professores. "Vamos cobrar resultados. Queremos projetos específicos, que possam ao mesmo tempo proporcionar uma boa saúde, incentivo, promoção social e boa formação para os jovens", disse Agnelo Queiroz, logo após reunião. O Ministério dos Esportes prevê gastar R$ 900 mil com o programa. A verba será dirigida para a adaptação de quadras, compra de material esportivo e uniforme. Parte do material será fornecido pelo programa ?Pintando a Liberdade?, que usa mão-de-obra de detentos na fabricação de bolas, redes e raquetes. Agnelo Queiroz pretende criar parcerias com a iniciativa privada e com organismos internacionais que permitam a expansão do programa. Na lista de possíveis parceiros está a Unesco. "Ainda estamos em negociações, mas há grande chance de o fundo colaborar com capacitação de técnicos", adiantou o ministro. As primeiras cidades que terão o programa ainda não estão confirmadas. O ministro afirmou apenas que o Rio de Janeiro faz parte desta lista.