Forças Armadas comemoram ter quase 1/3 da delegação brasileira no Rio Com a definição dos 465 brasileiros que vão disputar os Jogos Olímpicos do Rio, o Ministério da Defesa comemora o fato de 145 desses esportistas serem militares, integrantes do Programa de Alto Rendimento da pasta. Desta forma, quase um em cada três componentes do Time Brasil é integrante das Forças Armadas.