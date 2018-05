Force India apresentará novo carro no 1º dia de testes da pré-temporada A Force India anunciou nesta quarta-feira que vai apresentar o seu carro para a temporada 2016 da Fórmula 1 em 22 de fevereiro. A data é a mesma do início dos testes que antecedem o início do campeonato, que serão realizados no circuito de Barcelona, na Espanha.