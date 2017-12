Foreman confirma volta ao boxe em 2004 Confirmado. O boxeador norte-americano George Foreman, de 54 anos, vai voltar aos ringues ano que vem. O ex-campeão mundial dos pesos pesados está em São Paulo desde segunda-feira e confirmou o seu interesse de reconquistar o cinturão da principal categoria do pugilismo. ?Sinto que ainda tenho uma missão a realizar?, afirmou o pugilista, que não luta desde 1997. Foreman está no Brasil como garoto propaganda de uma marca de grelhas elétricas, que faz muito sucesso nos Estados Unidos. Já foram vendidas mais de 55 milhões de unidades. Foreman, que se disse apaixonado pelo Brasil - a quem chamou de ?o maior segredo do mundo? -, esteve nesta terça-feira no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, na Rede Globo. ?Todos deveriam conhecer este país tão bonito.? À tarde concedeu entrevistas para vários canais de televisão e à noite comparece a um jantar no Jockey Club de São Paulo. Nesta quarta-feira, Big George estará no Hotel Hilton em nova entrevista coletiva. A partir das 16 horas voltará à Rede Globo, onde vai participar do Programa do Jô. A visita de Foreman ao Brasil termina na quinta-feira, quando o boxeador será entrevistado no Programa Bola da Vez da ESPN Brasil.