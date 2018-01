Foreman vem ao Brasil. Para vender panelas O norte-americano George Foreman, ex-campeão mundial dos pesos pesados, vai estar em São Paulo entre os dias 10 e 12 de novembro. Mas não será para encarar os brasileiros Adílson Maguila Rodrigues, Manoel Clay de Almeida ou Luis Faustino Pires, que foram massacrados por ele nas décadas de 70, 80 e 90. Foreman estará divulgando a marca de panelas George Foreman?s Grill, que já vendeu mais de dez milhões de unidades nos Estados Unidos. O ex-pugilista, de 54 anos, é o garoto-propaganda das panelas desde 1995, quando assinou contrato com a empresa Salton. Tudo começou com uma brincadeira de Foreman, que afirmou que sua dieta para retornar aos ringues, após dez anos de ausência - ficou afastado do boxe de 1977 a 1987 - era à base de muita proteína. Ele disse, na época, que comia muitos hambúrgueres grelhados. A declaração chamou a atenção da Salton, que convidou o pugilista para assinar a marca de grelhas da empresa. Sucesso total. Em quatro anos, foram mais de 10 milhões de panelas vendidas. Retorno - Foreman foi campeão olímpico em 1968, no México. Como profissional, conquistou o título mundial em 1973, ao massacrar Joe Frazier. Perdeu o cinturão no ano seguinte no histórico duelo com Muhammad Ali. Largou o boxe em 1977 para se dedicar ao trabalho de pastor evangélico. Voltou dez anos depois e reconquistou o título mundial em 1994, ao derrotar Michael Moorer. Recentemente, anunciou que pretende voltar ao boxe ano que vem, aos 55 anos.