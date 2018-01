Forja dos Campeões começa nesta terça Começa nesta terça-feira, no Ginásio Baby Barioni, em São Paulo, a Forja dos Campeões ? o campeonato de boxe para estreantes que revelou pugilistas como Éder Jofre, Miguel de Oliveira e Adílson ?Maguila? Rodrigues. A competição termina em abril e terá 219 inscritos nas 11 categorias olímpicas. A primeira rodada terá 16 combates, a partir das 19 horas. ?A Forja é o maior campeonato de boxe amador realizado por Federações interestaduais no mundo inteiro. E não estou exagerando?, garante Newton Campos, presidente da Federação Paulista de Boxe, que presenciou todas as 63 edições da competição. Newton Campos lembra: ?A Forja é uma grande porta para os pugilistas. Em 1953, o grande campeão foi Éder Jofre. Foi ali que ele foi revelado. Depois, vieram os títulos mundiais dos pesos galo e pena. Em 1964 foi a vez do Miguel de Oliveira ganhar a competição entre os meio-médio ligeiros. O Maguila também começou aqui?.