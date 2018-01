Forja dos Campeões: garra e sonhos ?Vai lá e arranca o coração dele pela boca. Vai lá!", gritou Fábio Garrido, o treinador. "Jack" Welson foi e dez segundos depois Daniel Gomes estava na lona - pela terceira vez no primeiro assalto, caracterizando o nocaute com 1min47s. Era a noite de terça-feira, no Ginásio Baby Barioni. Torneio Forja de Campeões. Foi a estréia do meio-médio (até 67 quilos) Welson que nesta quarta-feira pela manhã, 12 horas após a vitória, foi quebrar pedras. O trabalho com picareta faz parte do método de treino rústico, inventado por Garrido. ?Faço tudo o que o professor pede. Confio nele e quero ter um grande futuro no boxe", explica Welson, da Academia Nova Corbery, das mais pobres da cidade. ?Pobre, não. Verdadeira. O boxe é um esporte rústico e o treino precisa ser assim", diz Garrido. O mais tradicional torneio de boxe amador do Brasil atrai pugilistas de outros Estados. O superleve (até 63,5 quilos) Valdecir Faria, de Londrina, defende Paraguaçu Paulista. Cheio de ginga, acabou com Eliobaldo dos Santos: 30 segundos. ?Meti um gancho e um direto na cara dele. Acho que vou longe no boxe." Foram 17 lutas preliminares do combate entre os profissionais Agnaldo Nunes e Juciel Nascimento na categoria superpena, a mesma do campeão mundial (AMB e OMB) Acelino ?Popó" Freitas. Agnaldo resolveu o assunto aos 30 segundos do segundo assalto, com um gancho. Foi sua sexta luta e sua sexta vitória como profissional. O Baby Barioni começa a receber lutadores pelas 18h30, uma hora antes do início da noitada. Chegam de peruas fretadas ou cedidas por Prefeituras (na terça-feira havia representantes de 18 cidades), de ônibus, de carro ou a pé. Luvas no pescoço, sapatilhas na mão. Falam muito. Sentam no chão, comem cachorro-quente com mostarda, purê e tudo o que R$ 1,50 pode garantir. Há lutas boas e outras dispensáveis. Os médios (até 75 quilos) Lincon Jair e Adriano Pitoli ficaram dois assaltos e meio tentando se esmurrar, sem acertar um golpe. Foi então que o nariz sangrou - difícil acreditar que tenha sido por um murro - e Pitoli desistiu. Lincon, o vencedor, deve ser massacrado na semana que vem por Alfredo Menezes, muito mais efetivo. O melhor foram as lutas dos 67 e dos 81 quilos. Além de Jack Welson, outros dois ganharam no primeiro assalto. Rodrigo Lopes derrubou José Lázaro e Marcos Teixeira eliminou Kauê Costa. Será uma categoria muito disputada. João Barbosa Silva é descendente de japoneses. Chegou ao ringue com roupão amarelo e preto, capuz cobrindo a cabeça, ao estilo dos lutadores do jiu-jítsu. Não era sua vez de lutar. Estava adiantado e recebeu uma pequena vaia. Na hora certa, foi aplaudido. Acertou um gancho de esquerda em Naílson Santos, com um minuto exato de luta. Na semana que vem, lutará contra Wagner Venâncio, que venceu Waldiney Silva em 58 segundos. O pau vai quebrar.