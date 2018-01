Foroni vence prova de hipismo em SP O Torneio Ranking da Sociedade Hípica Paulista termina neste sábado com provas para os mais de 600 conjuntos que estão na competição, a partir das 9h. Nesta sexta-feira, o destaque da prova forte, com obstáculos de até 1,40 m e desempate a até 1,50 m, foi o líder da competição: Paulo Victor Foroni. Montando "Made In Método", o cavaleiro foi o único conjunto em 27 que não cometeu nenhuma falta no desempate, terminando no tempo de 44s17. O segundo foi Leandro Serrano com "Prime Net Galibu", com uma falta no segundo percurso e o tempo de 42s18, seguido de César Almeida e "Salamandra Quickly". O GP será domingo, com início às 15h, com obstáculos de até 1,50 m em duas passagens distintas. O vencedor leva um carro.