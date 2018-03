Fortaleza inaugura pista de atletismo O Grande Prêmio Sul-Americano de Atletismo acontecerá nesta quarta-feira, a partir das 19h30, e marca a inauguração da pista de atletismo da Universidade de Fortaleza, a primeira a receber certificação da Associação Internacional de Federações de Atletismo (Iaaf) no Nordeste do País. O velocista Vicente Lenílson correu na nova pista e achou o piso muito bom e rápido. ?Vou repetir o que fiz no Rio e correr muito. Quem quiser tirar a diferença vai ter que se esforçar depois?, disse o atleta da Brasil Telecom, de Presidente Prudente (SP), referindo-se aos atletas que lutam por índices para ir ao Mundial de Helsinque, em agosto. No GP Rio, no último domingo, Lenílson foi terceiro nos 100 m (10s17), superado pelo norte-americano Joshua Johnson (10s09) e pelo jamaicano Michael Frater (10s14). Mas Lenílson confirmou o Índice A para o Mundial. Nos 200 m, foi segundo (20s59), superado por Johnson no fim, novamente confirmando o índice, 14 centésimos atrás do norte-americano. O triplista Jadel Gregório também treinou pela manhã. Ele venceu sua prova no Rio com um salto de 17,58 m. Este ano já conseguiu 17,71 m, melhor marca da temporada. A Brasil Telecom anunciou o patrocínio a Osmar Barbosa, dos 800 metros, medalha de ouro no Pan-Americano de Santo Domingo, em 2003. O atleta acertou a sua permanência na equipe até o Troféu Brasil, de 16 a 19 de junho, em São Paulo.