Fortaleza: No embalo do título estadual Nome: Fortaleza Esporte Clube Fundação: 18/10/1918 Presidente: Marcelo Desidério End: Av. Sen. Fernandes Távora, 200 - Fortaleza Site: www.fortalezaec.net O campeão cearense de 2008 confia na pontaria dos goleadores Lúcio e Rômulo, além do apoio de sua torcida, para voltar à elite. O clube reformulou o elenco para a nova temporada, e os resultados vieram já no Estadual, com a conquista do título. Para a Série B, a base está mantida. O técnico Heriberto da Cunha, com vasta bagagem em disputar a Segundona, não quer repetir erros da temporada passada, quando o Fortaleza chegou próximo do acesso, mas despencou e terminou o torneio como coadjuvante, apenas no meio da tabela. TÉCNICO: Heriberto da Cunha >títulos importantes: nenhum >último clube: Ceará ESTÁDIO: Presidente Vargas Localização: R. Marechal Deodoro, 1187 - Fortaleza (CE) Capacidade: 22.228 pessoas Inauguração oficial: 14/9/1941 ELENCO GOLEIROS Douglas, Raul, Tiago Cardoso e David ZAGUEIROS Juninho, Lucas, Preto, Romário e Victor LATERAIS Guto, Márcio Azevedo e Simão. MEIO-CAMPISTAS Dude, Erandir, Leandro, Rogério, Válter, Juninho Cearense, Lúcio e Paulo Isidoro ATACANTES Carlos Alberto, Alex Alves, Osvaldo, Rômulo e Taílson