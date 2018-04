Fortes chuvas cancelam carreata de Medina em São Sebastião

Pouco antes de ver o filho conceder entrevista coletiva, a mãe de Gabriel Medina confirmou, na noite desta terça-feira, em São Paulo, que a carreata que o surfista campeão do mundo faria na manhã desta quarta, em São Sebastião, foi cancelada por causa das fortes chuvas que atingiram o litoral paulista e deixaram o município em estado de emergência.

"Queria agradecer ao prefeito, todo mundo esperava esse dia, a festa era merecida, mas não dá para festejar nada", lamentou Simone, lembrando que as chuvas provocaram estragos. "Não dá para festejar enquanto muita gente perdeu tudo e está sofrendo. Estamos chegando aí para dar força para todo mundo. É hora de todos se unirem", ressaltou.

São Sebastião, município de 80 mil habitantes, localizado no litoral norte de São Paulo e distante 197 km da capital, foi onde o atleta aprendeu a romper as primeiras ondas. Faixas e cartazes foram espalhados por ruas e praias da cidade enaltecendo a façanha do garoto de 21 anos, sendo que a prefeitura local preparava uma grande festa para receber seu morador ilustre.

Antes do cancelamento provocado pelas chuvas, estava programada para começar por volta das 10 horas desta quarta-feira uma carreata que sairia de Juquehy e terminaria em Maresias, a mais famosa praia de São Sebastião. A prefeitura da cidade ainda informou que reformará a Praça do Surfe, em Maresias, que vai ganhar uma calçada da fama e uma escultura. A ideia é eternizar o tubo que Medina pegou em Teahupoo, no Taiti, em agosto, na etapa em que derrotou Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, na final.