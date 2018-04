Fotos mostram evolução das obras para Olimpíada de Londres

LONDRES - Novas imagens divulgadas pelos organizadores dos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, mostram o progresso no Parque Olímpico a 17 meses da competição.

As imagens revelam como o local está mudando enquanto as obras se aproximam do final, previsto para o segundo semestre de 2011. A estrutura do Estádio Olímpico está completa, assim como a cobertura e os assentos.

No estádio, o campo central está pronto para que o gramado seja plantado e para que a pista de atletismo seja instalada no entorno. Foi plantada grama no entorno da construção, assim como mais de 1.500 árvores e milhares de outras plantas.

Perto dali, o velódromo foi o primeiro local do Parque Olímpico a ficar pronto.

No Centro Aquático, as estruturas permanentes foram finalizadas. O trabalho continua em áreas como a cobertura e revestimentos.

Na Vila dos Atletas, mais de três quartos da estrutura da área residencial já estão prontas, segundo o comitê organizador.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.