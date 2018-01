Foz Cataratas vence nos pênaltis e fica em terceiro na Libertadores Feminina

O Foz Cataratas conquistou nesta terça-feira o terceiro lugar na edição de 2016 da Copa Libertadores Feminina. Na cidade de Colônia, no Uruguai, o time paranaense empatou sem gols no tempo normal com o anfitrião Colón e venceu a disputa de pênaltis por 3 a 1 para ficar com a medalha de bronze da competição continental. O Brasil também teve a participação da Ferroviária, de Araraquara (SP), que foi eliminada na fase de grupos.

No torneio, o Foz Cataratas fez uma boa campanha. Na fase de grupos, ficou com a primeira colocação do Grupo 1 com três vitórias em três jogos - 3 a 1 no Nacional, do Uruguai; novamente 3 a 1 no San Martín de Porres, da Bolívia; e 2 a 0 no Generaciones Palmiranas, da Colômbia. Na semifinal, o tropeço para o Sportivo Limpeño, do Paraguai, por 2 a 0 custou a vaga na decisão.

Na temporada de 2016, o terceiro lugar na Libertadores foi o melhor resultado do Foz Cataratas. No Campeonato Brasileiro, o time paranaense caiu na segunda fase, antes das semifinais. Já na Copa do Brasil, perdeu nas semifinais para o São José-SP.