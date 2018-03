França bate Equador. Alemanha só empata Com dois gols de Gomis, a seleção francesa venceu por 2 a 0, ontem, o amistoso diante do Equador em Grenoble. A Alemanha decepcionou ao só empatar em casa com a Bielo-Rússia por 2 a 2. Klose e Korytko (contra) marcaram os gols alemães. Bulyga, duas vezes, empatou o duelo. Estes jogos servem como preparação para a Eurocopa, que começa no dia 7.