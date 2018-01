França conquista o Mundial por equipes feminino de judô Contando com o apoio de sua torcida, a equipe da França conquistou neste sábado o título do Mundial feminino por equipes de judô ao derrotar a seleção de Cuba por 4 a 0 na decisão. A terceira colocação ficou com Japão e China. O Brasil não participou da competição. O torneio está sendo disputado no Palácio Omnisports, em Paris. Na primeira rodada, as francesas passaram pela Coréia do Sul, campeãs mundiais em 2005, com facilidade (4 a 0). As donas da casa contaram com Frederique Jossinet, campeã do mundo e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas (2004). Já as cubanas ganharam da Eslovênia. Nas semifinais, a França passou pelo Japão, enquanto que as caribenhas ganharam das chinesas por 5 a 2. A surpresa ficou por conta da derrota da Grã-Bretanha para a China por 7 a 0 - todas por ippon. Essa é a primeira vez que a França conquista o Mundial de equipes feminino. As européias haviam sido vice em 1998 (Minsk, na Bielo-Rússia), terceiro em 1997 (Osaka, no Japão) e quinto em 2002 (Basel, na Suíça). As cubanas já ganharam a competição em 1997 e 1998 e foram prata em 2002. Masculino No domingo, a seleção brasileira participará da categoria masculino. Na primeira rodada da competição francesa, os judocas brasileiros enfrentam a Rússia. As lutas serão transmitidas pelo canal SporTV, a partir das 4h30 (horário de Brasília).