França conquista ouro no mountain bike O brasileiro Edvando Cruz terminou a prova de mountain bike hoje, em 2h30min35s e ficou em 33.º lugar no torneio dos Jogos Olímpicos de Atenas. O francês Julien Absalon conquistou o ouro, com o tempo de 2h15min02s, seguido pelo espanhol Jose Antonio Hermida, com 2h16min02s, e pelo holandês Bart Brentjens, que chegou em terceiro, com 2h17min05s. Edvando Cruz entrou na competição de mountain bike dos Jogos depois de solicitação da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). A CBC alegava que o pré-olímpico disputado na Colômbia, também em 2003, foi realizado sob muita chuva, o que impossibilitou a classificação dos melhores atletas para os Jogos Olímpicos. A União Internacional de Ciclismo (UCI) aceitou o argumento da CBC e qualificou Edvando - prata nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, em 2003. No feminino, um pneu furado logo na primeira complicou a situação de Jaqueline Mourão ontem, no Centro Olímpico de Montain Bike, em Parnitha. A brasileira cruzou a linha de chegada em 18.ª lugar, com o tempo de 2h13min52s. A norueguesa Gunn-Rita Dahle conquistou o ouro, com 1h56min51s; a canadense Marie-Helene Premont levou a prata, com 1h57min50, e a alemã Sabine Spitz levou o bronze, com 1h59min21s.