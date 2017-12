França derrota Portugal e é terceira no futebol de areia A França ficou com a terceira colocação da segunda Copa do Mundo de futebol de areia ao vencer Portugal por 6 a 4 na manhã deste domingo, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Cardozo (dois), Ottavy, Edouard, Castro, François marcaram para os fraceses, campeões da primeira edição do torneio, em 2005. Alan e Madjer (três) descontaram. Este último chegou a 21 gols e terminou a Copa como artilheiro e melhor jogador. Atualizado às 12h10