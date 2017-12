França é campeã mundial de handebol A França ficou com a medalha de ouro do Mundial Feminino de Handebol, em Zagreb, na Croácia, ao derrotar a Hungria por 32 a 29, na final deste domingo. A Coréia do Sul ficou com o bronze, com 31 a 29 sobre a Ucrânia. As cinco primeiras equipes garantiram vaga na Olimpíada de Atenas/2004. A Espanha ficou em quinto, na disputa com a Noruega. As brasileiras, que não passaram da primeira fase, terminaram em décimo lugar. No Mundial da Itália/2001, haviam ficado em 12º.