França e Inglaterra: amistosos e torcida Amistoso hoje, decisão amanhã. A seleção inglesa está com a agenda cheia. Para se preparar para a última partida da primeira fase das Eliminatórias da Eurocopa 2008, na quarta-feira, contra a Croácia, a Inglaterra entra hoje em campo contra a Áustria, em Viena. As atenções, entretanto, estarão voltadas para a rodada de amanhã das Eliminatórias. Com 23 pontos na segunda colocação no Grupo E, a seleção do técnico McClaren tem um jogo a mais que os rivais e ficará amanhã na torcida contra a Rússia (21), que pode ultrapassá-la com uma vitória sobre Israel, fora de casa. E, na última rodada, os russos só precisarão de um triunfo sobre a frágil Andorra para passar de fase - deixando os ingleses fora da Eurocopa. "Seria a maior decepção da minha carreira", disse o meia Steven Gerrard. O ataque inglês contra a Áustria será formado por Michael Owen e Peter Crouch. David Beckham e Ashley Cole devem voltar ao time titular, enquanto Wayne Rooney e John Terry, machucados, são os desfalques. A França, também de folga neste fim de semana, faz amistoso hoje contra o Marrocos, em casa. Sua situação nas Eliminatórias, no entanto, é bem mais cômoda que a da Inglaterra. Líder do Grupo B com 25 pontos, pode ser superada amanhã pela Itália (23), caso a Azurra vença a Escócia (24). Um resultado até bom para os franceses, que já garantiriam vaga nas oitavas-de-final do torneio.