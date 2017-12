França lucrou mais de R$ 3,38 bilhões com realização da Eurocopa

A França faturou 1,22 bilhões de euros (R$ 4,12 bilhões na cotação atual) pela Eurocopa, que ocorreu entre junho e julho de 2016, enquanto gastou menos de 200 milhões de euros (R$ 676,7 milhões) para sediar a competição. É isso o que informa o estudo realizado pela consultoria Keneo e o Centro de Direito e de Economia do Esporte de Limoges (CDES).

Os autores do relatório, que será apresentado pelo Ministério do Esporte nesta terça-feira, consideram que a Eurocopa foi muito lucrativa para o país, e no último mês de janeiro já tinham antecipado que equivaleria em torno de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB).

A construção e renovação dos 11 estádios em que se disputaram as 51 partidas da competição representou 160 milhões de euros (R$ 540 milhões) do dinheiro público, aos quais se acrescenta, em particular, os 24 milhões para a segurança no espaço público, o dobro do orçado inicialmente por conta da elevada ameaça terrorista.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diante dos investimentos das administrações públicas, a Euro gerou 625,8 milhões de euros (R$ 2.1 bilhões) para o turismo e 596 milhões (R$ 2 bilhões) para a organização.

Keneo e CDES calcularam que houve 613 mil visitantes estrangeiros durante o torneio, que gastaram 154 euros (R$ 520) diários e que permaneceram na França em média 7,9 dias.

O aumento da atividade que contribuiu para a realização da competição representou, em termos de emprego, 116.750 meses trabalhados.