França recorre e fica com ouro no CCE O Tribunal Arbitral Desportivo decidiu acatar recurso da França contra o ouro da Alemanha no Concurso Completo de Equitação (CCE) e devolveu-lhe a medalha de ouro. Os franceses argumentaram junto co Comitê de Apelação da Federação Eqüestre Internacional que uma saltadora alemã havia cometido uma irregularidade. Os EUA ficaram com a prata e a equipe britânica, com o bronze.