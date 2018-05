França vence e vai à final do Mundial de Handebol

Nanjing, na China, e se garantiu na decisão.

Na estreia da competição, as brasileiras derrotaram as francesas por 22 a 20, mas depois foram superadas por Suécia, Alemanha e Dinamarca, em resultados que acabaram decretando a eliminação do País logo na primeira fase.

Com o triunfo obtido contra as espanholas, as francesas agora esperam pelas vencedoras do confronto entre Noruega e Rússia, que jogam também nesta sexta-feira na outra semifinal. A decisão da competição será realizada no próximo domingo.

Depois de ser eliminado da briga pelas primeiras posições, a seleção brasileira disputou a President''s Cup, uma espécie de torneio de consolação do Mundial. Com quatro vitórias nesta disputa paralela, o Brasil encerrou a competição em 15.º lugar na classificação geral.