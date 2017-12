França vence e vai às quartas do Mundial de Beach Soccer A seleção da França não teve dificuldades para garantir a sua classificação às quartas-de-final da Copa do Mundo de Beach Soccer (Futebol de Areia) da Fifa ao massacrar o Canadá. Os atuais campeões do torneio venceram os rivais por 8 a 1, pela segunda rodada do Grupo B. O confronto foi realizado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Com o resultado, a equipe comandada pelo ex-jogador Eric Cantona lidera a chave com seis pontos ganhos. A segunda colocação está com os canadenses, que haviam empatado com o Irã na estréia. Os iranianos enfrentam ainda neste domingo a Espanha. Os gols da goleada francesa foram marcados por Jeremy Basquaise (3), Sebastian Perez (2), Stephane François, Noel Sciortino e Laurent Castro, enquanto que Chris Lemire anotou o de honra da equipe da América Norte.