Francês é ouro nos 110 com barreiras O francês Ladji Doucoure conquistou nesta sexta-feira a medalha de ouro da prova dos 110 metros com barreiras do Mundial de Atletismo de Hensinque. Ele fechou a prova com o tempo de 13s07, chegando à frente do chinês Xiang Liu (13s.08), que ficou com a prata. O norte-americano Allen Johnson foi o terceiro, com o tempo de 13s.10. O brasileiro Matheus Inocêncio fez o tempo de 13s48 e terminou apenas na oitava posição. Veja a classificação da prova: 1. Ladji Doucoure (FRA) 13.07 2. Xiang Liu (CHI) 13.08 3. Allen Johnson (EUA) 13.10 4. Dominique Arnold (EUA) 13.13 5. Terrence Trammell (EUA) 13.20 6. Joel Brown (EUA) 13.47 7. Maurice Wignall (JAM) 13.47 8. Mateus Inocêncio (BRA) 13.48