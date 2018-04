Francês fica com ouro na canoagem K1 O francês Tony Estanguet levou nesta quarta-feira a medalha de ouro da modalidade K1 (slalom) da canoagem olímpica, depois que o eslovaco Michael Martikan, que havia cruzado a linha em primeiro, foi penalizado com dois segundos. com dois segundos. O bronze ficou para o alemão Stefan Pfannmoeller.