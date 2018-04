Francês recebe medalha olímpica herdada após doping

Rashid Ramzi foi um dos sete atletas flagrados pelo uso de Cera, uma evolução da substância proibida EPO, durante os novos exames realizados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) no ano passado. Assim, ele teve seu resultado anulado e perdeu a medalha de ouro olímpica em novembro.

Com isso, o queniano Asbel Kipruto Kiprop, que tinha sido medalhista de prata, ficou com o ouro dos 1.500 metros e o neozelandês Nicolas Willis saiu do bronze para a prata. Já Mehdi Baala, que terminou aquela prova em Pequim na quarta colocação, acabou herdando a medalha de bronze olímpica.