Francês vence etapa da Volta da França O ciclista francês David Moncutieu, da equipe Cofidis, venceu a 12ª etapa da Volta da França, disputada nesta quinta-feira entre as cidades de Briancon e Digne-les-Bains com percurso de 187 quilômetros. Moncutieu teve vantagem de 59 segundos em relação ao segundo colocado, o também francês Sandy Casar (Française des Jeux), e o espanhol Ángel Vicioso (Liberty Seguros). A dobradinha francesa na etapa foi motivo de muita festa, já que hoje é comemorada a Queda da Bastilha, o feriado nacional mais importante da França. A camiseta amarela de líder da competição segue com o americano Lance Armstrong, da equipe Discovery Channel, 38 segundos à frente do dinamarquês Michael Rasmussen (Rabobank).