Francês vence etapa, e Sainz continua líder no Dakar O francês Guerlain Chicherit venceu nesta quarta-feira a 11ª etapa do Rally Dakar, entre as cidades de Santiago, no Chile, e San Juan, na Argentina. O piloto da BMW completou o estágio, de 220 km, em 2h34min51s, superando por 30 segundos o argentino Orlando Terranova, uma das surpresas do dia.