Francês vence regata do Mundial de Finn Na segunda regata do Campeonato Mundial da Classe Finn, hoje, o francês Guillaume Florent foi o vencedor da disputa, seguido pelo holandês Sander Williems. Em terceiro lugar, ficou o belga Sebastien Godefroid. O Mundial prossegue até sexta-feira, no Rio. O Campeonato Mundial da Classe Finn faz parte do Calendário de Eventos Preparatórios em 2004 para os Jogos Pan-americanos Rio 2007.