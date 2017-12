Francesa supera 2.º recorde mais antigo da natação O segundo recorde mais antigo da natação foi superado nesta sexta-feira. Após 18 anos, a nadadora francesa Laure Manaudou é a dona da nova marca dos 400 m livres, com tempo de 4min03s03, obtido no Campeonato Francês em piscina grande (50 m), que está sendo disputado na cidade de Tours, interior do país europeu. A nova marca é 82 milésimos mais rápido que a marca que estava em vigor: 4min03s85, estabelecida pela americana Janet Evans em setembro de 1988, na Olimpíada de Seul (Coréia do Sul). Manaudou é a atual campeã olímpica da categoria, sendo que ainda detém medalhas nos 800 m livre (prata) e 100 m costas (bronze). Historicamente, esta categoria teve poucos recordistas. A primeira marca foi estabelecida em 1974, por Heather Greenwood, com o tempo 4min17s33. Quando atingiu o agora ex-recorde, Evans já era dona da melhor marca, com 4min05s45, obtida em 1987. A marca mais antiga da natação em vigor é da americana Janet Evans, nos 1.500 m livres, com o tempo 15min52s10, atingido em 26 de março de 1988.