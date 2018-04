Franceses não vencem, mas continuam na liderança do Rali Dacar

COPIAPO - Os franceses seguem perto de repetir, neste ano, a dobradinha de 2012 no Rali Dacar. Mesmo sem terem vencido a etapa desta quinta-feira, entre Fiambala (Argentina) e Copiapó (Chile), os atuais campeões Cyril Despres, nas motos, e Stéphane Peterhansel, nos carros, seguem liderando a competição, que chegou à sua antepenúltima de 14 etapas.

Entre os carros, nesta quinta-feira, a vitória foi do espanhol Nani Roma, que já repetiu 2012 vencendo a sua terceira etapa na atual edição. Mas, por conta da irregularidade, ele é apenas o terceiro colocado geral, com pouco mais de uma hora e meia de distância para o multicampeão Peterhansel.

O francês, que está atrás do seu 11.º título, o quinto entre os carros, segue administrando a vantagem que tem. Nesta quinta-feira, ele foi o quarto mais rápido, uma posição atrás do sul-africano Giniel De Villiers, o vice-líder na classificação geral. Mas, faltando duas etapas, só um erro do francês vai permitir ao rival tirar os 50 minutos de atraso que ainda tem.

Entre as motos o título segue em aberto. Atual campeão, Cyril Despres tem 5min39s de vantagem sobre o português Ruben Faria, o segundo colocado, e 13min40s sobre o chileno Francisco López, que aparece em terceiro.

A distância entre Despres e Faria despencou nesta quinta, quando o português foi o segundo mais rápido da etapa e Despres cruzou apenas no 14.º lugar, quase oito minutos atrás. O holandês Frans Verhoeven venceu a especial.

A penúltima etapa do Dacar, nesta sexta, vai ligar Copiapó a La Serena, num percurso de 735 quilômetros, dos quais 441 são cronometrados. No sábado, serão mais 630km até Santiago, com apenas 128 deles valendo para a classificação.