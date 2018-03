Franceses vencem na Liga Mundial Na abertura da Liga Mundial Masculina de Vôlei, pelo Grupo D, os franceses abriram a primeira rodada com duas vitórias sobre a República Checa. Neste sábado, jogando em Grenoble, na França, os anfitriões venceram os checos por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/22 e 25/22. Sexta-feira, a França venceu por 3 a 1, e agora soma quatro pontos, contra dois da República Checa. A seleção brasileira, se apresenta neste domingo em São Paulo para o técnico Bernardo Rezende, onde na segunda-feira começa a última semana de treinos para a estréia na competição. No próximo fim de semana, sábado e domingo, a seleção brasileira faz a estréia na competição contra os alemães, às 10 horas (com transmissão da Globo), no Ginásio do Ibirapuera. ?O que não falta é ânimo e motivação. Treinamos com o grupo quase completo e isso foi bastante proveitoso. Aos poucos, vamos ganhando ritmo e volume de jogo?, afirma o levantador Maurício. Ano passado, no Ginásio do Mineirinho, os brasileiros ficaram com o vice-campeonato, ao perderem para os russos. Em 2001, na Polônia, o Brasil foi o campeão, na primeira competição importante com Bernardinho no cargo de técnico.