Franchitti larga na pole no GP de Sonoma da F-Indy Em um treino marcado pelo sério acidente entre Will Power, da Penske, e Nelson Philippe, da Conquest, Dario Franchitti conquistou neste sábado a pole position para o GP de Sonoma da Fórmula Indy. O escocês da Ganassi vai dividir a primeira fila na Califórnia com o australiano Ryan Bricoe, também da Penske.