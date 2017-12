Franciela: juvenil no Mundial de adultos Do mundial de menores para o mundial de adultos. Esta foi a trajetória da jovem Franciela Krasucki, de 17 anos, que assegurou presença entre as velocistas da equipe brasileira que disputará o Mundial de Helsinque, na Finlândia, a partir de sábado. Antes, teve de engolir o frustrante quarto lugar nos 100 m no Mundial de Menores de Marrakesh, em julho - com 11s45, um centésimo de segundo mais lenta que a terceira colocada, ficou pertinho de uma medalha. Mas foi o desempenho nas eliminatórias da prova, 11s39, o segundo melhor tempo do Brasil nos 100 m no ranking adulto e recorde sul-americano de menores e juvenil que garantiu Franciela em Helsinque. O resultado também assegurou a atleta no revezamento 4 x 100 m na Finlândia. Franciela, que precisou de autorização dos pais para poder viajar, já está com a delegação do Brasil no Centro de Treinamento de Kuortani, na Finlândia, fazendo os últimos treinos - os atletas seguem para Helsinque na quarta-feira. A garota, parte de uma geração que o técnico Katsuhico Nakaya, responsável pelas velocistas brasileiras, considera uma das melhores em termos de velocidade dos últimos tempos no atletismo brasileiro, começou a competir em Valinhos (SP). Antes de se dedicar à velocidade, orientada pelo técnico Adriano Vitorino, praticou handebol e outras provas do atletismo. "Nosso trabalho já tem três anos. Acho que Franciela não pode mais ser considerada uma promessa. Já é uma realidade", afirma Adriano. Agora, a atleta - que já ajuda a família com seu salário -, espera continuar na seleção adulta. Para ir ao Mundial de Helsinque, desistiu do Pan-Americano Juvenil. No último Troféu Brasil, em junho, Franciela disputou e venceu o revezamento 4 x 100 m pela equipe da Brasil Telecom/Botucatu, ao lado de Thaíssa Presti, Armanda Dias e Aretusa Moreira (43s78).