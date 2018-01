Franciela termina em 7.º lugar no Mundial juvenil A brasileira Franciela Krasucki terminou nesta quarta-feira na sétima posição na final dos 100 m do Mundial Juvenil de Atletismo, em Pequim, na China. A velocista completou a prova em 11s71 - tempo inferior ao seu desempenho na eliminatória (11s58). A campeã da prova foi a búlgara Tezdzhan Naimova, com 11s28, seguida da norte-americana Gabby Mayo e a jamaicana Carrie Russel, ambas com 11s42.