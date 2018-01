Franciosi e Capoani faturam categoria carros nos Sertões A dupla João Franciosi (piloto) e Rafael Capoani (navegador), da equipe FMC/Mitsubishi, venceu nesta sexta-feira o Rali dos Sertões, seguida por Reinaldo Varela e Marcos Macedo (Mitsubishi) e por Marcos Baumgart e Alberto Andreotti (Mitsubishi). Franciosi, que é natural de Casca, no Rio Grande do Sul, mas radicado há 22 anos em Luis Eduardo Magalhães, na Bahia, estava emocionado. Essa foi a sua segunda participação nos Sertões. No ano passado, ele havia terminado na quarta posição, quatro segundos atrás de Reinaldo Varela, vice-campeão este ano. Superou uma forte inflamação na garganta, febre e problemas no seu caminhão de apoio, que capotou na estrada dois dias antes da etapa final. ?Não caí na real ainda. Nos últimos oito quilômetros comecei a chorar, não conseguia mais dirigir. Com tudo o que aconteceu, não pensamos em desistir nunca?, disse Franciosi, chorando. Se não bastasse ter ficado sem nenhuma peça de apoio, ele capotou no prólogo antes da largada para primeira etapa, em Goiânia. ?Não achava que seria campeão.?