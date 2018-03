Francis retira candidatura à IAAF O porto-riquenho Amadeo Francis retirou sua candidatura à presidência da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), informou nesta quarta-feira a entindade. Vice-presidente da IAAF, Francis abre caminho para mais três candidatos ao cargo. Além do presidente interino e com mais chances de vencer o pleito, o senegalês Lamine Diack, disputam a eleição o indiano Suresh Kalmadi e o kwuaitiano Eisa Al-Dashti. A votação vai acontecer entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, em Edmonton, no Canadá.