Franck Caldeira é a esperança do Brasil na São Silvestre

Desde 2006 o Brasil não ganha uma São Silvestre, a mais tradicional corrida de rua do país. Após a dobradinha com Franck Caldeira e Lucélia Peres, os brasileiros não conseguiram mais bater os africanos. Nesta 85.ª edição da prova, com largada no próximo dia 31 em São Paulo, a dupla Caldeira e Lucélia espera buscar o bi e voltar a festejar em casa.

Entre os homens, Franck Caldeira terá de suar a camisa se quiser superar os rivais da África. Do Quênia, por exemplo, está confirmada a participação do campeão de 2008, James Kipsang, de 26 anos. Em setembro, na corrida de 15 quilômetros em Roterdã, na Holanda, ele fez o tempo de 41min57. Suas passadas o fazem um dos favorito na São Silvestre. Caldeira fez 45min40 na mesma distância sob chuva, há duas semanas, em São Paulo.

O técnico de Franck Caldeira, Alexandre Minardi, confia no pupilo. "Respeito os africanos porque estão fortes na São Silvestre, mas se Deus quiser vai dar Brasil. O Franck está super focado."

Outro nome forte no masculino é Giomar Pereira da Silva, campeão do Ranking de Corredores da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) de 2009. Satisfeito com o bom ano, ele espera manter a performance na prova. Seria o fim de ano perfeito para o baiano de 35 anos.

Outro queniano promete estragar a festa brasileira. Trata-se de Robert Cheruiyot, de 31 anos, tricampeão (2002, 2004 e 2007) da São Silvestre. Ele foi segundo colocado na Maratona de Nova York e pode mais uma vez terminar o ano festejando no Brasil.

No início da semana, o brasileiro Marílson Gomes, bicampeão da São Silvestre (2003 e 2005) e da Maratona de Nova York (2006 e 2008), desistiu de correr. Ele sofreu com pequenas contusões em 2009 e preferiu se preparar melhor para a próxima temporada.

SERVIÇO

As inscrições já estão encerradas e os corredores poderão retirar o kit (camiseta de competição, manual do atleta, número e chip) entre segunda e terça-feira (9 às 19 horas) e quarta (9 às 17 horas) no ginásio Mauro Pinheiro (rua Abílio Soares, 1.300).