Franck Caldeira fica em 2.º na Itália e assume ponta do ranking sul-americano

SÃO PAULO - O brasileiro Franck Caldeira ficou na segunda posição na Maratona de Pádua, na Itália, neste domingo. Franck correu a prova em 2h12min04 e cruzou a linha de chegada atrás do queniano Kimani Pharis (2h12min03). Os italianos Fabio Mella, Giuliano Virgis e Christian Pizzatti completaram o pódio. Além da segunda posição, ele pôde comemorar sua segunda melhor marca em maratona na carreira, além da liderança do ranking brasileiro e sul-americano.

"Lutei até o final em Pádua. O queniano correu para 3min05 no quilômetro 40. Ele venceu porque correu muito e eu ganhei um segundo lugar, com uma marca que para começar está boa", comentou Caldeira, que garantiu classificação para o Pan-Americano de Toronto e o Mundial de Pequim, em 2015.

Apesar da satisfação com o resultado na maratona italiana, o atleta do BM&FBOVESPA disse que na reta final da prova poderia ter brigado pela liderança com o queniano se não fosse uma lesão que sentiu na perna. "Tentei acompanhar, mas sentia uma dor forte no posterior. E como no final o trecho tem chão em pedra - e aí é que o posterior doía mesmo - ele abriu no 41 e venceu", relatou Franck Caldeira, em conversa com Ricardo D'Angelo, seu treinador.

O técnico, aliás, elogiou o poder de superação de Franck Caldeira. "Ele passou por uma situação diferente e adversa quando abandonou a prova de Milão, três semanas atrás. Permaneceu na Europa e agora conseguiu se recuperar e correr bem. Essa marca e posição dão confiança de que no futuro poderemos correr abaixo das 2h10min e integrar os grandes eventos internacionais. Estou satisfeito com o desempenho", finalizou.