Franck Caldeira se motiva com africanos na São Silvestre Campeão da São Silvestre em 2006, o mineiro Franck Caldeira é a principal esperança brasileira para encerrar a hegemonia dos africanos, que dominaram a mais tradicional corrida de rua do País nos últimos anos. Por isso, ele está empolgado com a possibilidade de duelar com atletas como Robert Cheruiyot, campeão em 2002, 2004 e 2007, e James Kipsang Kwambai, atual vencedor da prova.