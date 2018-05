Franck Caldeira vence corrida seletiva da São Silvestre

Campeão pan-americano da maratona, no Rio de Janeiro, o corredor não teve dificuldade para chegar na frente. Completou o percurso com o tempo de 45min40s, 43 segundos à frente do segundo colocado, Cristiano da Silva Machado.

"Corri sozinho a partir do quilômetro 10 e nem a chuva atrapalhou. Estou muito contente com o meu desempenho", avaliou Caldeira, atleta do Cruzeiro. "Este foi um teste importante para a São Silvestre. A corrida exige muito coração, muita alma e controle emocional", ressaltou o mineiro, sobre a prova do dia 31 de dezembro.

No feminino, a vencedora foi Zenaide Vieira, que é especialista na prova dos nos 3.000 metros com obstáculos. Ela cruzou a linha de chegada com o tempo de 52min52s, um minuto mais rápida que a segunda colocada, Edielza Alves dos Santos, campeã de 2008.

Ao final da prova, Zenaide se disse satisfeita com sua preparação para a São Silvestre. "Apesar da chuva, a experiência foi muito boa. Corri sozinha no final e consegui impor meu ritmo e tudo deu muito certo. Agora é fazer os últimos preparativos para a São Silvestre".