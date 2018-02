Franck, pronto para mais um título

Ele ganhou tudo em 2007 e quer terminar o ano consolidando sua posição de papa-títulos. O mineiro Franck Caldeira, de 24 anos, é a principal esperança brasileira na 83ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que terá a largada do pelotão de elite feminino às 16h30 e do masculino às 16h45 na Avenida Paulista, com transmissão da TV Globo. Campeão do ano passado , o corredor lutará pelo bicampeonato e uma marca histórica para o Brasil, que nunca conquistou o primeiro lugar do pódio em três anos seguidos - Marilson Gomes dos Santos venceu em 2005. Mesmo embalado pelas vitórias na maratona dos Jogos Pan-Americanos do Rio e na recente Volta da Pampulha, em Belo Horizonte, Franck é cauteloso quanto a prometer resultados. E não somente por causa da presença do queniano Robert Cheruyiot. "A São Silvestre é uma prova muito difícil de correr. A tática também é complicada: em 2003 fiz toda uma preparação em cima de um calor semelhante ao dos últimos dias, mas na hora choveu e mudou tudo. Por isso, nem penso nesse negócio de temperatura", disse o corredor, que passou os últimos dias de sua preparação em Itamonte (MG). Franck garante que a pressão por vitória, depois de um ano de muitas conquistas, não será problema. "Bobo é o atleta que se deixa levar pela pressão. Acredito no meu trabalho e no meu potencial", afirmou o corredor, que, em 2008, vai lutar na Maratona de Paris por índice para a Olimpíada de Pequim. "A São Silvestre não ajuda em nada na preparação. São provas totalmente diferentes." Entre os outros brasileiros na prova, haverá um duelo particular entre Giomar Pereira da Silva e João Ferreira de Lima, o João da Bota, respectivamente vice-líder e líder do Circuito Brasileiro de Corridas de Rua. Quem se sair melhor hoje, fica com o título, que no feminino já é de Marily dos Santos. "Na hora da prova somos rivais, mas fora da corrida somos amigos", ressaltou João, que nos últimos dias sofreu com uma leve contusão na panturrilha. A esquadra brasileira terá um importante desfalque: Clodoaldo Gomes da Silva, com fascite plantar (contusão na sola dos pés). Apesar de disputar a São Silvestre na condição de bicampeão (2002 e 2004), o queniano Robert Cheruyiot não escondeu a alegria ao saber que um velho rival não estará na Paulista. "Para mim é bom que Marilson (Gomes dos Santos) não estará na prova. Isso facilita as coisas para mim", disse, lembrando do título que perdeu para o brasileiro em 2005. Marilson, que também estará lutando por vaga olímpica na maratona em 2008, decidiu não participar da São Silvestre deste ano. Do grupo de quenianos, além de Cheruyiot, Kiprono Mutai e Daniel Gathew são outros destaques. Eles participarão pela primeira vez da prova. Os dois fizeram aclimatação no Brasil e esperam fazer jus à tradição queniana de bom desempenho em corridas de rua. "Eu fiz minha preparação em Londrina (no Paraná), em condições de clima semelhantes a de São Paulo, então acho que não terei problemas", falou Gathew. ESTRUTURA A São Silvestre terá mudanças em relação ao ano passado. Homens e mulheres vão largar com diferença de apenas 15 minutos, o que vai exigir maior e melhor infra-estrutura da organização da prova, que terá a presença de 20 mil corredores. O número de postos de reabastecimento de água subiu de 9 para 24, e a capacidade de atendimento médico foi aumentada em 60% - serão 250 profissionais e 15 UTIs móveis de prontidão - fora 3 ou 4 banheiras para evitar hipertermia. "Mesmo assim, levando em conta o calor, é importante que o corredor observe a dica: quem não se sentir bem deve parar imediatamente e seguir andando até o posto médico", disse o diretor-geral da prova, Júlio Deodoro.