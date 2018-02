Franck se diz pronto para nova conquista na São Silvestre

Ele ganhou tudo em 2007 e quer terminar o ano consolidando sua posição de papa-títulos. Franck Caldeira é a principal esperança brasileira na São Silvestre, que terá a largada do pelotão de elite feminino às 16h30 e do masculino às 16h45, na Avenida Paulista. Campeão do ano passado, o corredor lutará pelo bicampeonato e por uma marca histórica para o Brasil, que nunca fez o campeão da corrida em três anos consecutivos - Marilson dos Santos, fora da edição deste ano, venceu em 2005. Veja também: A 83.ª Corrida Internacional de São Silvestre Mesmo embalado pela vitória na maratona dos Jogos Pan-Americanos e na recente Volta da Pampulha, Franck é cauteloso quanto a prometer resultados. E não somente por causa da presença do queniano Robert Cheruyiot. "A São Silvestre é uma prova muito difícil de correr. Tática também é complicado: em 2003 fiz toda uma preparação em cima de um calor semelhante ao dos últimos dias mas na hora choveu e mudou tudo. Por isso nem penso nesse negócio de temperatura", disse o corredor, que passou os últimos dias de sua preparação em Itamonte (MG) e diz estar em boa forma. Franck garante que a pressão por vitória depois de um ano de muitas conquistas não será problema. "Bobo é o atleta que se deixa levar pela pressão. Acredito no meu trabalho e no meu potencial", diz o corredor que em 2008 vai lutar na Maratona de Paris por índice para disputar a Olimpíada de Pequim. "A São Silvestre não ajuda em nada na preparação. São provas totalmente diferentes." Entre os outros brasileiros na prova, haverá um duelo particular entre Giomar Pereira da Silva e João Ferreira de Lima, o João da Bota, respectivamente vice-líder e líder do Circuito Caixa de Corridas de Rua. Quem se sair melhor na São Silvestre fica com o título, que no feminino já é de Marily dos Santos. "Na hora da prova somos rivais, mas fora da corrida somos amigos", ressalta João, que nos últimos dias sofreu com uma leve contusão na panturrilha. A esquadra brasileira terá o importante desfalque de Clodoaldo Gomes da Silva, com uma contusão na sola dos pés. Entre os quenianos, além da fera Cheruyiot, podem brilhar também Kiprono Mutai e Daniel Gathew, que participarão pela primeira vez da São Silvestre. Os dois fizeram aclimatação no Brasil e esperam fazer jus à tradição queniana de bom desempenho em corridas de rua. "Eu fiz minha preparação em Londrina, em condições de clima semelhantes a de São Paulo, então acho que não terei problemas", diz Gathew.