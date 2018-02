Frank Caldeira é tri da Volta Internacional da Pampulha

Com o tempo de 53m14s, o brasileiro Frank Caldeira venceu, neste domingo, a Volta Internacional da Pampulha. Medalha de ouro na Maratona do Pan, o atleta do Cruzeiro - maior vencedor de títulos na história corrida - conquistou o tricampeonato da competição. Seu compatriota Paulo Almeida terminou a prova em segundo, seguido pelo queniano Kiprono Mutai. No feminino, a medalha de ouro ficou com a queniana Nancy Kipron, seguida pelas Marizete Rezende e por Lucélia Peres - campeã do ano passado -, na segunda e terceira colocações, respectivamente.