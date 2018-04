Fratura chocante deve tirar jogador costarriquenho da Copa

LIVERPOOL - Um lance impressionante causou comoção no futebol inglês neste sábado. Ao tentar dar um carrinho para desarmar um rival, o volante meio-campista Bryan Oviedo, do Everton, recebeu um chute na região do tornozelo. A pancada, enquanto seu pé estava preso ao gramado, fez com que aparentemente ele quebrasse a perna.

A lesão foi parecida com a sofrida com o lutador de MMA Anderson Silva durante um combate do UFC, no fim do ano. Assim como do brasileiro, o osso da canela de Oviedo também parece ter sido totalmente quebrada, numa imagem chocante que já corre o mundo.

"O acidente com Bryan afeta todos nós. Esse tipo de lesão deixa uma péssima sensação", disse o técnico Roberto Martinez. Oviedo teve que deixar o estádio de ambulância, rumo ao hospital, enquanto o Everton ganhava de 4 a 0 do Stevenage, da terceira divisão, pela Copa da Inglaterra.

Oviedo, de 23 anos, é titular absoluto da Costa Rica e, ao que tudo indica, está fora da Copa do Mundo. Será um desfalque importante para a seleção mais azarada do Mundial e não participará de jogos contra os três campeões mundiais que estão no grupo: Itália, Uruguai e Inglaterra.