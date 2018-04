Fratura na mão deixa Casillas fora dos campos por dois meses

O goleiro Iker Casillas será operado hoje para corrigir uma fratura na mão esquerda e deverá desfalcar o Real Madrid por pelo menos dois meses. Ele sofreu a lesão durante o jogo de quarta-feira contra o Valencia pela Copa do Rei ao ser atingido involuntariamente por seu companheiro Arbeloa.

O Real perde seu capitão num momento crucial da temporada. Ele ficará fora dos dois jogos da semifinal da Copa do Rei (dias 30 de janeiro e 27 de fevereiro) e também dos confrontos com o Manchester United pelas oitavas de final da Copa dos Campeões. Essas são as duas competições em que o time ainda pode aspirar ao título, porque no Campeonato Espanhol está em terceiro lugar a 15 pontos do líder Barcelona e já jogou a toalha.

O técnico José Mourinho e a diretoria terão de decidir se o clube contratará um goleiro experiente a toque de caixa ou se confiarão em Adán (segundo goleiro) e Jesus Fernandez (terceiro).

Adán foi titular em dois jogos do Campeonato Espanhol e um da Copa dos Campeões porque Mourinho achou que ele estava melhor do que o titular.

Ontem Casillas não foi notícia apenas por sua contusão. O jornal Marca publicou que ele e o zagueiro Sergio Ramos disseram ao presidente Florentino Perez que muitos titulares pedirão para deixar o clube ao final da temporada se Mourinho não sair, porque o relacionamento do técnico com o elenco está ruim.

Indignados, tanto o presidente como os jogadores desmentiram a informação.