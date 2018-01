Fratura no pé tira Fabiana do GP da Ásia A meio-de-rede Fabiana fraturou o quinto metatarso do pé direito e está fora da seleção brasileira feminina de vôlei que joga o Grand Prix, a partir de sexta-feira - o Brasil estréia contra a Coréia (Grupo A). Fabiana se machucou hoje, quando pisou sobre o pé da meio Carol Gattaz na descida de um bloqueio. Fabiana ficará de 4 a 6 semanas com o pé imobilizado.