Fred faz 4 na vitória do Flu sobre Grêmio Três viradas, nove gols, jogo de alto nível e cheio de alternativas. E um jogador fez a diferença: Fred. Marcou quatro vezes e o Fluminense venceu o Grêmio por 5 a 4, ontem à noite, no Engenhão, chegou a 59 pontos e manteve a terceira posição. Foi o segundo 5 a 4 deste Brasileiro. O outro foi na vitória do Flamengo sobre o Santos, na Vila Belmiro, no primeiro turno.