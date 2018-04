Fred marca três vezes e Flu tira Figueirense da briga

Com mais uma atuação fantástica do atacante Fred, autor de três gols, o Fluminense goleou até de maneira inesperada o Figueirense por 4 a 0 e assumiu a 3.ª colocação, com 62 pontos. Grande surpresa deste final de Brasileiro. O time catarinense mesmo com a derrota ainda se mantém no G-5, em 5.º lugar, com 57 pontos.

Ontem, com os três gols feitos no Estádio Orlando Scarpelli, Fred chegou ao seu sétimo gol em apenas dois jogos, já que na última rodada ele havia marcado quatro vezes na vitória do Fluminense por 5 a 4 sobre o Grêmio.

Chama a atenção o fato de que os quatro gols da goleada carioca saíram todos no segundo tempo. Fred, aos 2 e aos 11 minutos, abriu o caminho para as redes catarinenses.

Marquinho ampliou para 3 a o aos 27 minutos. E, fechando a goleada, mais uma vez Fred marcou aos 40 minutos.

Na próxima rodada, o poderio de fogo do atacante será novamente testado frente ao vice-líder Vasco, em clássico marcado para as 17 horas (de Brasília), no Engenhão.

Fred permaneceu anulado no primeiro tempo, mas quando teve sua boa chance, o artilheiro não decepcionou. Aos 2 minutos do segundo tempo, recebeu passe na intermediária e, com espaço, bateu para acertar o canto esquerdo do goleiro Wilson.

Logo aos 11, Fred recebeu cruzamento de Carlinhos, pela esquerda, e contou com falha de Wilson ao tentar o corte. Livre, na segunda trave, completou para as redes. Tido como o maestro do time tricolor, Deco também foi primordial para a vitória.

Desta vez, Fred esteve fora da jogada. Aos 27, Deco aproveitou boa troca de passes no ataque para rolar para Marquinho bater com categoria e vencer Wilson, marcando o terceiro gol do time carioca. O golpe final do camisa 9 veio no final do jogo, aos 40, quando recebeu passe pelo alto de Lanzini e escorou para balançar as redes pela terceira vez.