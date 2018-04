Friedmann faz apelo a jovens surfistas Ele foi o pioneiro em participação brasileira em torneios internacionais de surfe. Hoje, Daniel Friedmann organiza um dos principais eventos para juniores no Brasil: é diretor-técnico do Billabong Pro Junior, e faz um apelo aos jovens talentos que estão deixando o País para competir no exterior. "Temos de acabar com essa história de achar que - porque não falamos inglês - devemos nos sentir inferiorizados na hora de competir lá fora. Temos que chegar com orgulho." Friedmann fala com autoridade. Além de ser o primeiro brasileiro a participar de uma competição internacional - o Hang Tem, no Havaí, em 1974 - ele também foi um dos primeiros atletas do esporte a contar com patrocínio permanente, de uma marca de cerveja (Brahma), em 1978. "Acho que o que ajudou muito foi que, antes de me dedicar ao surfe, eu praticava atletismo (provas de velocidade, salto em altura e em distância) e judô. Por isso, já tinha uma noção de como encarar o esporte de uma maneira profissional", explica o dirigente, que começou no surfe na Praia do Arpoador, Rio, em 1968, com pranchões. Friedmann é do tempo que brasileiro era "café-com-leite" em competições internacionais e, mesmo no Brasil, os prêmios dos torneios de surfe não pagavam nem as despesas de viagem. "Talvez porque o surfe era novo no Brasil enquanto em outros países já era bem mais antigo." Para diminuir sua inferioridade diante dos adversários nas ondas com fundo de pedra e coral (no Brasil só há de fundo de areia) o surfista passou a fazer temporadas de três a seis meses em locais como o Havaí e a Austrália, e, ali, participar das competições. "O problema é que, naquela época, não havia divulgação. Os campeonatos no Brasil davam mais repercussão do que os realizados no exterior então eu sempre tinha de voltar." Friedmann disse que só conseguiu ser mais respeitado a partir da vitória no Stred Brock Island, na Austrália, em 1981. Agora, Friedmann acompanha de perto os jovens que estão começando a trilhar o caminho que ele iniciou ao lado de outros surfistas e procura contribuir para que os brasileiros encontrem melhores condições de competir. "Desde o suporte na escolha de juízes até a questão de segurança, já que os caras se expõem quando estão no mar", diz o diretor. "Outra coisa que eu considero importante é o atendimento ao atleta. Que ele saiba porque tirou uma nota alta ou baixa e o que ele precisa fazer para melhorar e atingir seus objetivos." Ao mesmo tempo, Friedmann cobra uma postura mais decidida dos brasileiros que resolvem se profissionalizar, embora admita que, como em qualquer esporte, existam os atletas que têm e os que não têm consciência de encarar o surfe como trabalho. Segundo ele, os que entendem esta necessidade levam vantagem na hora de conquistar um patrocinador. "E não tem que se sentir menor porque chega no lugar e não fala outra língua e deixar seu surfe ser afetado por isso. Tem de aprender inglês e ir lá e pensar: ?sou brasileiro e é isso aí?."